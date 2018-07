Hanne, Klaasje en Marthe hebben verdeelde meningen over de toekomst: "Het moederschap en K3, dat wordt moeilijk" Jan Ruysbergh

31 juli 2018

17u38

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Belastingen betalen, verstikkende agenda’s en onbeschofte fans. Daar hebben Hanne (24), Klaasje (23) en Marthe (22) aan moeten wennen in hun eerste 1.000 dagen als K3. Hoeveel duizenden er nog bij komen hangt van de moederwens van de jubilerende K3’tjes af, zo blijkt in Dag Allemaal.

Van 6 november 2015 tot 2 augustus 2018: dat maakt exact duizend dagen als K3’tjes... Hanne, Klaasje en Marthe schrikken er zelf van. "Het is allemaal zo snel gegaan", zeggen de drie jongedames. Ze hebben er een drukke dag opzitten in de studio bij vaste K3-componist Miguel Wiels om drie nieuwe nummers in te zingen voor hun komende album dat in november verschijnt. En bij Studio 100 moesten ze ook nog hun outfits passen voor de videoclip die bij hun nieuwe single ‘Luka Luna’ hoort.

"Het went", vertelt het trio over hun strakke werkschema, "alles is minder stressy geworden. Dus nu proberen we steeds meer te genieten van wat er allemaal op ons afkomt."

