Hanne (K3) neemt het op voor Camille na bodyshaming tijdens 'Liefde voor Muziek': “Dan hebben ze mij dit seizoen nog niet gezien!”

MUZIEK Ed Sheeran nadert record van Elvis Presley en The Beatles met zijn single ‘Eyes Closed’

De nieuwste single van Ed Sheeran (32) is een schot in de roos. ‘Eyes Closed’, het eerste lied van zijn aankomende plaat ‘-’, staat momenteel op de eerste plaats in de Britse hitparade. In totaal stond de Britse zanger al veertien keer helemaal bovenaan in de hitlijst. Enkel Elvis Presley en The Beatles doen het nog beter.