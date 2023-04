Hanne (K3) hoogzwanger en zonder make-up te zien in 'Liefde voor Muziek': “Mensen moeten wennen aan normale lichamen op tv”

Showbizz René Froger steekt z’n enorme weelde niet weg: “Ja, ik heb een Rolls én een Bentley”

“Ik hou van mooie dingen”, zegt René Froger (62). In de herfst van zijn carrière zit de Nederlandse zanger er warmpjes bij. Zijn villa in Blaricum is imposant en recent kwam hij op een event aan in een Rolls-Royce. “Ik hoef al lang niet meer te werken”, geeft René eerlijk toe. In ‘Dag Allemaal’ vertelt de Nederlander nu openhartig over zijn rijkdom, zijn gezin en zijn strijd tegen kanker. “Via een ingreep is mijn prostaat weggehaald. Alles doet het nog. Ik heb mazzel gehad.”