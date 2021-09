Hanne en Marthe verklappen welk K3'tje ze zoeken: “Liever niemand met een ego”

Celebrities ‘Gossip Girl’-ac­teur Ed Westwick komt dit weekend naar ons land

11:22 Wie enkele bekende, en vooral ook knappe, koppen wil spotten, moet dit weekend in Antwerpen zijn. Onder meer ‘Gossip Girl’-acteur Ed Westwick (34) wordt op vrijdag in ons land verwacht. En we hebben nog meer goed nieuws, want de Britse acteur komt niet alleen!