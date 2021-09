Hanne en Marthe over de eerste aflevering van ‘K2 zoekt K3': “Krijgen steeds meer te zeggen”

In de ‘Cooke & Verhulst Show’ vertelden Hanne en Marthe wat meer over de eerste aflevering van ‘K2 Zoekt K3'. Zo hadden ze tijdens de episode verschillende keren het gevoel dat hun nieuwe collega voor hun neus stond. Daarnaast vertelden de twee ook naar wat voor iemand ze precies op zoek zijn. “Hij of zij moet met veel zaken kunnen lachen”, klonk het overtuigend. Qua karakter is er volgens Hanne en Marthe veel mogelijk, want ze zijn zelf ook redelijk verschillend. “Hij of zij moet soms wel water bij de wijn doen en zijn of haar ego aan de kant zetten.” Of het een jongen of een meisje is, maakt minder uit. Al heeft Martien Meiland wél een voorkeur. “Voor mij mag het een jongen worden. Het is tijd voor een beetje verfrissing binnen K3.”