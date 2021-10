Hanne en Marthe kijken uit naar hun nieuwe collega: “Of het contact met Klaasje gaat verwateren? We vrezen het”

FILM Daarom bevat ‘Venom 2' beelden uit de nieuwste ‘Ma­trix’-film

12 oktober ‘Venom: Let There Be Carnage’ bevat beelden die ook in de nieuwste ‘Matrix’-film zitten. Dat zegt de locatiemanager van de superheldenfilm. Het gaat onder meer om helikopters die terugkomen in beide films. “We waren tegelijkertijd aan het filmen in San Francisco, met heel wat problemen in ons schema tot gevolg.”