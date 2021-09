‘T is best een beetje vreemd, een eerste interview als K2. Alsof Klaasje ziek is, of er door andere omstandigheden niet bij kon zijn. “Exàct zoals wij ons de laatste tijd voelen. Alsof we niet compleet zijn”, bevestigt Marthe. “We zitten nu echt in die overgangsfase, hé”, pikt Hanne in. “Tijdens het weekend doen we met z’n drieën nog onze afscheidstour, tijdens de week is het K2. Maar we klagen niet, met ons tweetjes is het ook heel gezellig, hoor (lachje).” Toch hebben beiden nood aan toekomstperspectief. Aan weer een trio vormen. “We voelen ons wat geremd momenteel. We willen als K3 naar de toekomst kijken, maar kunnen nog niet.”