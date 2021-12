Hanne en Frits uit ‘Boer zkt Vrouw' uit elkaar

Streamz Memorabele bankroven en spectacu­lai­re diefstal­len: dit zijn de strafste kraakfilms-en series uit streaming­land

Streamz blaast het heistgenre nieuw leven in met de grootste bankroof aller tijden in ‘De kraak’, een nieuwe misdaadserie van eigen kweek. Wij doen alvast onze duit in het zakje en bundelen de meest memorabele overvallen, diefstallen en roven uit de filmgeschiedenis voor je samen in onze Kijkgids. In de aanbieding: vier weduwes onder druk in ‘Widows’ (YouTube/Apple TV) en de perfecte bankoverval (‘Inside Man’), een hattrick in Las Vegas (‘Ocean’s Eleven’) en buitenbeentje ‘Inception’ op Netflix.

1 december