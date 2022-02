‘Hang jezelf toch op’ en ‘Ik ga je neersteken’: net zoals in ‘Thuis’ werd Wannes Lacroix slachtoffer van homohaat

TVVrijdag leek de date van Niels en Joren in ‘Thuis’ met een eerste kus nog een romantisch succes, maar maandag veranderde die in een pijnlijke nachtmerrie. De twee werden in elkaar geslagen door gaybashers. Acteur Wannes Lacroix is net zoals zijn personage Niels gay en kwam eerder ook al meermaals in aanraking met homohaat en zinloos geweld. “Als ik alleen op straat ben, probeer ik altijd om niet op te vallen of me wat te verschuilen.”