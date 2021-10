“Halyna zei nog dat ze haar benen niet meer voelde”: wat er precies gebeurde tijdens het fatale schietincident van ‘Rust’

“Ik nam één van drie prop-guns die klaarlagen voor de scène”, legt de regisseur uit. “We waren aan het repeteren. Ik nam het eerste pistool op de tafel, en riep ‘cold gun!’ voor ik het doorgaf aan Alec, wat aangeeft dat er geen kogels in het pistool zitten, van eender welke soort. We hebben hem dus nog op het hart gedrukt dat alles veilig was. Wanneer de trekker werd overgehaald, had er niets mogen gebeuren.”

Maar er gebeurde wél iets. Het pistool ging af, waardoor cinematograaf Halyna Hutchins (42) om het leven kwam. Haar collega, regisseur Joel Souza (48) raakte gewond. De kogel zou dwars door het lichaam van Hutchins zijn gedrongen, en daarna Souza nog hebben geraakt. Die laatste werd naar het Christus St. Vincent Regional Medical Center in Santa Fe gebracht, waar hij gelukkig al snel weer werd ontslagen.

“Ze voelde haar benen niet”

“Alec was een scene aan het oefenen waarbij hij zijn pistool moest trekken in de gang van een kerk”, gaat de regisseur verder. “Hij richtte zijn pistool naar de camera op het moment dat het ongeluk gebeurde. Halyna strompelde plotseling achteruit, ze was geraakt in haar borstkast. Ze greep naar de wonde en zei in paniek dat ze haar benen niet meer kon voelen." Hutchins werd vervolgens met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze kort daarna dood werd verklaard.

“Alec kleedde zich om zodat de politie de kleren waarin hij het wapen afvuurde kon meenemen. Er hingen namelijk enkele bloedvlekken op. Hij was urenlang in shock.”

De getuigenis van de regisseur doet nieuwe vragen rijzen over de veiligheid van wapens op een filmset. “Ik had er werkelijk geen idéé van dat er kogels in dat pistool zaten”, klinkt het. “Eerder was er al een gelijkaardig incident gebeurd op de set, gelukkig zonder gewonden. Toen had men de opnames stil moeten leggen en een onderzoek moeten starten. In plaats daarvan wilde men dat we zo snel mogelijk doorgingen met filmen.” Met alle gevolgen van dien. Intussen heeft de sheriff van Santa Fe een onderzoek gestart naar het tragische voorval. “We moeten de verantwoordelijke voor deze schietpartij vinden”, klinkt het daar. Wel liet men weten dat Alec Baldwin geen enkele schuld treft. Ook hij had niet kunnen weten dat hij een dodelijk wapen vasthield.

