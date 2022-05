Halve finalisten ‘The Voice Kids’ ontstressen met Goofy in Disneyland Paris

In de clip zien we hoe de halve finalisten bij het betreden van Disneyland Paris, dat speciaal versierd is voor zijn dertigste verjaardag, verwelkomd worden door Mickey en Minnie Mouse. Een beetje verder lopen ze Goofy, in cowboy outfit, tegen het lijf en die nodigt hen uit om straks mee te feesten tijdens de gloednieuwe jubileumshow ‘Dream ... and Shine Brighter’ waarin hij - samen met andere Disney-figuren en een heleboel dansers - te zien is. En om de kinderen nog wat extra in feeststemming te brengen, heeft Goofy in het park enkele verrassingspakketten verstopt met daarin extra feestelijke items. Van oortjes over Mickey-hoeden en -handschoenen tot bellenblazers. En die mogen de halve finalisten, per team, gaan zoeken om nadien vanop de eerste rij mee te zingen en dansen met deze dagshow.