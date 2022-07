Halsey openhartig over abortus: “Het heeft mijn leven gered”

CELEBRITIESOp 24 juni besloot het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten om de abortuswetgeving, Roe versus Wade, te schrappen. Staten mogen nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of niet. Als reactie op die omstreden beslissing vertelt zanger Halsey (27) - die de voornaamwoorden zij/die gebruikt - openhartig in Vogue over hoe belangrijk die wetgeving is: “Abortus heeft mijn leven gered.”

“Ik heb drie keer een miskraam gehad vóór mijn 24ste verjaardag. Het was een soort wrede ironie dat ik wel makkelijk zwanger kon worden, maar de zwangerschap niet kon volbrengen”, schrijft Halsey in Vogue. In 2018 vertelde de zanger in ‘The Doctors’ over een van die miskramen. “Ik was op tournee toen ik ontdekte dat ik zwanger was. Het volgende wat ik me herinner is dat ik op het podium, in het midden van mijn concert, een miskraam kreeg. Het gevoel van zo’n honderden mensen die naar je kijken terwijl je aan het bloeden bent en je je show moet verderzetten...”

In een ander geval moest de artiest kiezen voor een abortus omdat hun lichaam de zwangerschap zelf niet afbrak. De gezondheid van Halsey kwam daarbij in gevaar. “Ik was zo bang voor mezelf. Ik voelde me hulpeloos. Ik wilde wanhopig een einde maken aan de zwangerschap die mijn leven bedreigde.”

Vorig jaar, in juli, bracht Halsey hun eerste kindje op de wereld. Een zoon: Ender. “Veel mensen vragen me of sindsdien mijn standpunt over abortus is veranderd. Het antwoord is nee. Ik heb er nog nooit zo’n sterk gevoel over gehad. Mijn abortus heeft mijn leven gered en maakte de weg vrij voor het leven van mijn zoon. Iedereen heeft het recht om zelf te kiezen wanneer, of en hoe ze met deze gevaarlijke en levensveranderende ervaring omgaan.”

Het is niet de eerste keer dat Halsey reageert op de afschaffing van de abortuswetgeving. Tijdens hun concert in Arizona riep de artiest op om te vechten tegen de beslissing van het Hooggerechtshof. Zij vindt dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg en dat elk individu eigen keuzes mag maken. “Sommige mensen waar ik nu naar kijk, zullen op een dag een abortus nodig hebben, en dat verdien je.”

