Hallucinante getuigenissen van slachtoffers van Turkse ‘tandenmaffia’: “Halfweg de ingreep werd ik in een auto geduwd om direct 4.500 euro te gaan afhalen”

Showbits Hanne viel als enige finaliste af in ‘Regi Academy’: “Regi spijtig genoeg niet meer gehoord”

Hoe gaat het met Hanne, de verliezende finaliste van de Regi Academy afgelopen weekend? Heel Vlaanderen had met haar te doen, omdat ze tijdens de grote liveshow in het Sportpaleis als enige nog afviel. Melanie en Arno waren verrast dat ze alle twee mochten toetreden tot de Regi-familie, waardoor Hanne moederziel alleen achterbleef. “Het was wel fijn geweest als er nog een afvaller was geweest om troost bij te zoeken”, vertelt ze. Desna wil ook graag weten of ze Regi na afloopt nog gezien of gehoord heeft. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

27 oktober