Halloweenhorror (deel 1). 137 mysterieuze doden: het waargebeurde verhaal achter ‘A Nightmare on Elm Street’

Scherpe messen als vingers en een afstotelijk verbrand gezicht. In 1984 maakte de wereld dankzij ‘A Nightmare on Elm Street' kennis met de demonische moordenaar Freddy Krueger, die tieners op de meest gruwelijke manieren om het leven bracht in hun slaap. Eenmaal ingeslapen was ontsnappen onmogelijk. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat mensen na het kijken van de film moeite hadden om zorgeloos hun ogen te sluiten voor een nachtje dromen. Temeer omdat bedenker Wes Craven verklapte dat hij de mosterd bij een waargebeurd verhaal had gehaald. Hij had in de krant L.A. Times namelijk een artikel gelezen over een kind dat samen met z'n ouders gevlucht was voor de genocide in Cambodja. De jongen was doodsbang om te gaan slapen, omdat hij vreesde in z'n slaap vermoord te worden. “Toen hij eindelijk in slaap was gevallen, dachten zijn ouders dat de crisis voorbij was”, herinnerde Craven zich. “Plots hoorden ze angstkreten, midden in de nacht. Toen ze bij hem aankwamen, was hij al dood. Hij stierf midden in een nachtmerrie."