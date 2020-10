HALLOWEENBITS. In deze kostuums griezelt bekend Vlaanderen

Showbizz ‘Thuis’-actrice Katrien De Ruysscher: “Er zit een nieuwe grote verhaal­lijn aan te komen voor Judith”

13:00 Haar drukke bestaan als tv- en theateractrice viel even ietwat stil vanwege – en dankzij – de lockdown. Want Katrien De Ruysscher (42) kan er wel aan wennen om meer bij haar gezin te zijn. Die ratrace van het dagelijkse leven, die mag wat vaker achterwege blijven. “Eerlijk? Ik vond uit die lockdown komen moeilijker dan erin gaan.” Al is ze wel dankbaar dat ze met haar rol in ‘Thuis’ een vaste job heeft, ook al herkent ze zich niet altijd helemaal in haar personage: “Ik vind Judith soms iets te soft. Ik zou wel iets harder zijn.”