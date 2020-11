HALLOWEENBITS. Batman, Michael Jackson en The Addams Family: zo griezelde bekend Vlaanderen

Showbizz Hoe gaat het nog met Karim en Roshina? “We merken dat we oude patronen herhalen”

31 oktober Toegegeven, we hadden niet verwacht dat de relatie van Roshina en Karim de laatste editie van ‘Temptation Island’ zou overleven. Zij was onzeker en jaloers, en hij had het moeilijk met hoe Roshina hun privéproblemen op straat gooide. Groot was onze verbazing toen het koppel hun relatie na het programma een nieuwe kans gaf. Maar hoe gaat het intussen met hen?