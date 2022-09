Halloween wordt ‘gruwelleuk’: Ursula en Kapitein Haak krijgen eigen avondshow in Disneyland Paris

ShowbizzGoed nieuws voor wie niet kan wachten tot het Halloween is, want vanaf 1 oktober kan je in Disneyland Paris al serieus griezelen tussen de spookachtige decoraties, in één van de vele spannende attracties of tijdens de halloweenparade met Mickey Mouse en zijn vrienden. En voor het eerst krijgen de Disney-schurken, waaronder Ursula en Kapitein Haak, een eigen avondshow.

Zodra de zon ondergaat hebben de Disney-schurken het sluwe plan om uit de schaduw te komen en tijdelijk het kasteel van Doornroosje over te nemen. Wat volgt is een spannend geestig moment met projecties, muziek en waterfonteinen. ‘A Night Fall with Disney Villains’ zal plaatsvinden vóór Disney D-Light, de preshow van de 30ste verjaardag van het park met drones, én Disney Illuminations.

Daarnaast pakt Disney Halloween Festival opnieuw uit met een heleboel decoraties in het Disneyland Park. Van lachende pompoenen over vriendelijke spoken tot vrolijke skeletten die tot drie meter hoog zijn. Moedige bezoekers kunnen op de foto gaan met Maleficent, Kapitein Haak, de Hartenkoningin, Cruella de Vil, ... in hun schuilplaatsen én er zijn een aantal Disney-schurken te bewonderen als kunstwerk in ‘Gardens of Wonder’ rond het kasteel van Doornroosje.

Na twee jaar afwezigheid is er ook de terugkeer van Mickey’s Halloween Celebration. Tijdens deze stampvoetende optocht zullen de Disney-figuren, uitgedost in hun mooiste halloweenkostuums, het begin van het herfstseizoen vieren in een zeer feestelijke en kleurrijke sfeer. Mickey zal zijn gasten verrassen vanuit zijn verbazingwekkende ‘Mickey’s Illusion Manoré’- wagen die een aantal speelse griezels bevat.

En dan zijn er natuurlijk nog de vele attracties in het park die voor kippenvel zorgen. Van griezelen in het spookhuis ‘Phantom Manor’ over een vrije val van 13 verdiepingen maken in de ‘Twilight Zone Tower of Terror’ tot een spannende reis door het geheimzinnige bos van Sneeuwwitje en De Zeven Dwergen. Tot slot zijn de Disney-hotels zijn voor het eerst versierd met herfstdecoraties.

Op 29 en 31 oktober kan je in het Disneyland Paris terecht voor Halloween Party’s. Verschillende attracties blijven dan na zonsondergang open, er zijn exclusieve shows en parades én de Disney-schurken zorgen voor een heleboel entertainment. Om klokslag middernacht zullen de meest onverschrokken bezoekers enge momenten beleven in Main Street, U.S.A. als mysterieuze geesten dit gebied overnemen. Leuk detail: op deze avond mogen ook de bezoekers hun meest angstaanjagende outfit aantrekken.

Disney Halloween Festival, van 1 oktober tot en met 6 november in Disneyland Paris. Meer info op disneylandparis.com.

