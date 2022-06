Halle Bailey ontroert castleden van ‘The Little Mermaid’: “Ze zingt vanuit haar hart”

FilmDe Amerikaanse zangeres Halle Bailey (22) neemt de rol van de populaire roodharige zeemeermin op zich in de live-actionfilm van ‘The Little Mermaid’. Niemand minder dan actrice Melissa - Ursula - McCarthy (51) vervoegt de cast. Ze vertelde in Bravo’s ‘Watch What Happens Live’ hoe ontroerd zij en de andere castleden waren toen ze Halle hoorden zingen. “Ze is echt buitengewoon”, klonk het.

In 2023 is het lange wachten eindelijk voorbij. De live-actionfilm van ‘The Little Mermaid’ verschijnt dan in onze cinemazalen. Zo’n drie jaar geleden raakte al bekend dat zangeres Halle Bailey de rol van Ariël op zich zou nemen. Ze is bekend van het R&B- duo Chloe x Halle, dat ze samen met haar zus Chloe vormt. Net zoals bij de andere Disney-remakes zal er heel wat muziek aan te pas komen. Zowel originele nummers, als nieuwe. Lin-Manuel Miranda (bekend van o.a. ‘Hamilton’ en ‘Tick Tick Boom’) werkte samen met Alan Menken aan de filmmuziek en lichtte al een tipje van de sluier in de ‘Variety’s Awards Circuit- podcast’ in februari. Hij bevestigde dat er drie of vier originele deuntjes geschreven zijn en “dat er geen nummers die de fans leuk vinden, zijn vervangen”.

Actrice Melissa McCarthy kruipt in de huid van de boze zeeheks, Ursula. In een interview bij ‘Watch What Happens Live’ werd er gepolst naar de remake en naar wat de fans kunnen verwachten van de film. “Ik kan vermoord worden voor alles wat ik zeg”, klonk het grappend. Ze vertelde haar reactie toen ze Bailey’s versie hoorde op een van Ariel haar liedjes. “Het was echt overweldigend. Zij zingt echt recht vanuit haar hart en dat komt binnen.” Ze voegde eraan toe: “Toen ik haar het lied hoorde zingen, waren we met z’n zevenen in tranen uitgebarsten.” Melissa McCarthy beschreef Halle ook nog als een opmerkelijke jonge vrouw, die zowel op de set als daarbuiten erg sympathiek is. Ze is trouwens niet het enige castlid dat vol lof over Bailey haar zangtalent vertelt. Aan ‘Variety’ vertelde acteur Javier Bardem (53), die de rol van Ariels vader King Triton op zich neemt, in 2021 dat haar stem “niet van deze wereld is”.

Volledig scherm Actrice Melissa McCarthy © Photo by Valerie MACON / AFP

Bang om te zingen

McCarthy is een grote fan van het Disneyverhaal en vertelde in ‘The Kelly Clarkson Show’ over haar tijd als een nanny. Drie jaar lang keek ze bijna elke avond naar de Disneyfilm. “Ik was wel doodsbang om te zingen. Maar ik kreeg zo'n goede begeleiding waardoor ik de knop kon omdraaien en besefte dat ik een personage speel, dus ik niet de beste zangeres hoef te zijn.”

Fans zijn ondertussen razendbenieuwd naar de remake én naar de zangkwaliteiten van de castleden. Het is voorlopig nog wachten op de officiële releasedatum van ‘The Little Mermaid’.

