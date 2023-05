Halfweg ‘De Mol’ was saboteur al volledig ontmaskerd: zo ging mol Commy te werk en dit waren de tips

tvEen ex aequo-score van 29 juiste antwoorden op 30 vragen en dan nog eens beide 10 op 10 voor de extra vragen. Moljagers Lancelot en Toos wisten écht alles over saboteur Comfort. Ook Ruben wist dat Commy de mol was, maar miste noodzakelijke extra info. In de finale bleek Lancelot een fractie sneller bij het invullen van die extra vragen. Zo zag Toos exact 27.320 euro door de vingers glippen.

Er was stress en spanning bij de makers om dat vermaledijde jubileumseizoen weg te spelen en daar zijn Gilles De Coster en co. met glans in geslaagd. Het elfde seizoen was puntgaaf. De eindstrijd gedroomd. Toos, Lancelot en Ruben zaten dus perfect op het Molspoor, de ene al sneller dan de andere, maar gynaecoloog Comfort bleef rustig haar ding doen. Soms geholpen door de omstandigheden, zo werd duidelijk in de terugblikaflevering. Daar bleek dat de andere kandidaten, onder wie acteur Matteo Simoni, haast allemaal geflikt werden door het inmiddels beruchte ‘tunnelsyndroom’. Allemaal zagen ze in hun perceptie ‘alles kloppen’. En bleek uiteraard enkel het ‘rode scherm’ een constante.

Het elfde seizoen van ‘De Mol’ was een filmisch epos met hoog Hollywood-gehalte. Met dank aan de keuze om in het Amerikaanse Arizona neer te strijken. De makers bleven dit keer gelukkig gespaard van alle mogelijke onheil. Geen Mol die plots aan zijn eigen prestatie ging twijfelen - wel een erg bewuste en gedreven saboteur -, proeven die wel eens in het honderd liepen, maar precies daarom slaagden en de chemie tussen de tien kandidaten die voor het verschil zorgde. Het waren de kandidaten die én voor die vriendschap gingen én nooit vergaten dat ze een spel aan het spelen waren, die konden overleven. Lieselot en Leila vergaten dat tweede deel en gingen dus ten onder. Met de glimlach zo bleek nu.

Volledig scherm Comfort © SBS

Snel in het vizier

Ere wie ere toekomt, schrijnwerker Toos kreeg als allereerste mol Comfort in het vizier. Daarbij uiteraard geholpen door de omstandigheden. Uitgerekend in de eerste aflevering zat Toos samen met Commy in de ‘Walk the Line’-proef. Toos zag als ex-scout perfect hoe Commy wat klungelde en eigenlijk perfect haar proef had kunnen uitvoeren. Hij had de mol bij haar nekvel. En zou haar niet meer loslaten.

KIJK. Lancelot had ter voorbereiding alle seizoene van ‘De Mol’ herbekeken.

Lancelot was dan weer veruit de meest gedreven en intelligente speler. De man die het spelletje perfect in de vingers had. Hij zette aanvankelijk ‘gespreid’ in op een mogelijke Mol, kraakte de code in de ‘Back to the Future’-proef door daar in te zien dat de Mol graag in de Dolerean-wagen wilde zitten. Hij zette in op Toos en kon hem zo definitief als verdachte uitsluiten. Straf gespeeld.

Ruben glipte dan weer net door de mazen van het ‘rode scherm’-net en zette pas laattijdig in op Commy als Mol. Zijn molboekje stond op dat ogenblik evenwel vol info over Leila. Hij moet vanaf aflevering zes van nul weer opstarten. En kreeg daar keihard de rekening net voor de finale gepresenteerd. Het is dus wel opvallend dat halfweg de eliminaties de overgebleven kandidaten, behalve leraar Thomas, wisten wie de mol was. Toch slaagde Commy er nog in om geld uit de groepspot te halen. Dat kon ze o.a. moeiteloos doen in de kaartproef en ook bij ‘Speed’, de proef met de bom in de bus. ‘Goed gemold in mijn gezicht’, vatte Toos het samen.

En de Mol zelf?

Mol Comfort ‘Commy’ Achuo was de saboteur waar de molmakers enkel maar van konden dromen. Gedreven, gepassioneerd, fel, gemeen, meedogenloos en hard. En dat alles met de glimlach. Want, het was en is maar een spel. Elk zwak momentje van de kandidaten buitte ze uit. Leila en Lieselot lieten het spel even in de steek om bij ‘Back to the Future’ hun ‘vriendin’ even te helpen. Mol Commy deed wat moest. Leila buitenspel zetten. Voor het spel…

Wat opviel: de Mol werd veel en vaak gesteund, gestuurd en geholpen door de makers. Proeven werden goed uitgelegd en voorbereid. De mol wist wat er moest gebeuren. Al durfden de andere kandidaten daar wel eens een stokje voorsteken. Uitgerekend in de eerste aflevering en bij de eerste proef voorkwam Lancelot nietsvermoedend dat Commy kon mollen. Presentator De Coster en Commy hadden nochtans goed afgesproken met welk teken hij haar zou helpen. Op het ogenblik dat hij zijn immer gekruiste armen zou veranderen moest ze wachten op actie. Maar Lancelot speelde eigenzinnig en maakte zich zo verdacht.

Wat nog opviel: de sabotages gebeurden nu eens subtiel, dan zonder meer fors en hard. Nu eens verbaal, dan puur fysiek. En ze had er veel voor over: alle mogelijke dieren van de Zoo in Tucson en de plaats waar ze verbleven uit het hoofd leren. Dan ben je een gedreven mol die tot het uiterste wil gaan. Slechts één keer deed het molwerk pijn. Uitgerekend bij die ‘Back to the Future’-proef. En kwamen na de eliminatie van Leila de tranen. Van pure emotie. Maar, jawel, ook van puur molgeluk. Hard spelletje, ‘De Mol’.

Volledig scherm Comfort en Leïla © SBS

Dit waren de ‘gouden’ tips om Commy te ontmaskeren Het doosje Paracetamol Niet de datum die mogelijk verwees naar een kandidaat, wél het lettertype, dat verwees naar Commy. Datzelfde lettertype kwam ook terug In de aangepaste versie van het Tucson-dagblad. Daar stond in een artikel dat er geen tip was, maar net boven dat bericht stond dan weer de melding ‘Shocking News’. In, jawel, het Paracetamol-lettertype. Tequila Sunrise In aflevering 5 gaf Mol Commy gaf een subtiele knipoog door een tequila sunrise cocktail te bestellen. Geen toeval dat ‘tequila sunrise’ immers al aan bod kwam in ‘De Mol’ met saboteur Marc. Het was nu een ‘subtiel eerbetoon’, zoals presentator Gilles De Coster het omschreef. Nummerplaat In aflevering 6 spreekt de mol de kandidaten toe vanuit een bestelwagen. De nummerplaat ‘CM11463’ komt heel even in beeld. Het is de tip voor ‘Comfort is die Mol in het 11de seizoen’. In diezelfde aflevering is er tijdens de les van Lancelot op het bord weer een woord in het Paracetamol-lettertype. Baby In elke aflevering zat er een tip die verwees naar het beroep van de mol. Comfort is gynaecoloog. In elke aflevering zat of een muziekfragment met het woord ‘baby’ of was er Commy die het over ‘baby’ had. Hoed En dan waren er nog twee ‘overduidelijke’ tips nog voor de reeks startte. Op het bord met de kandidaten dat De Coster in ‘Café De Mol’ bij had, stond enkel de naam van Comfort voluit geschreven. Commy hield ook als enige haar hoed vast op de foto met alle kandidaten. Dat verwees dan weer naar de ‘bekende’ spreuk ‘van de hoed en de rand weten’, wat zoveel betekent als volledig geïnformeerd zijn. Toast? No toast Voor de volledigheid: de rode draad ‘toast’ was geen verwijzing naar een mol of naar Toos. Er werd dit jaar gewoon weinig brood en veel toasts gegeten.