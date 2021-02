Halfnaakt de sneeuw in: deze BV’s wagen zich aan de #icequeenchallenge

Actrice Tatyana Beloy (35) waagde zich vrijwel als eerste aan de #icequeenchallenge nadat ze zich door een ander Instagramaccount liet inspireren. “Klaar voor een frisse start van de week”, schrijft ze bij de foto die ze deelde op haar account. Op de foto is trouwens te zien hoe Tatyana met enkel en alleen een zwarte onderbroek aan in de sneeuw ligt.

Niet veel later volgden nog enkele andere vrouwelijke BV’s haar voorbeeld. Zo doet bijvoorbeeld presentatrice Evi Hanssen (42) vrolijk mee. Zij poseert in een felgroen badpak op een ligstoel die helemaal bedekt is met een dikke laag sneeuw. Ook Kato van The Starlings (29) is niet bang van de koude. Zij ging met een rode bikini aan naar buiten. “Goed wakker op maandag. En gij?”, schrijft de zangeres bij haar foto op Instagram.