Halfbroer Meghan Markle haalt uit in trailer ‘Big Brother VIP’: “Harry is de volgende op het hakblok”

RoyaltyHet lijkt er niet op dat Meghan Markle (40) en haar halfbroer Thomas (55) binnenkort weer bij elkaar over de vloer gaan komen. In een trailer voor het nieuwe seizoen van het Australische ‘Big Brother VIP’ is te horen hoe Thomas over z'n halfzus praat.

In november begint het nieuwe seizoen van ‘Big Brother VIP’ in Australië. Caitlyn Jenner zal er haar opwachting maken, maar ook Thomas Markle, de halfbroer van Meghan. Die laat zich in de trailers voor de reeks al meteen gelden. Zo noemt hij z'n ‘oppervlakkig’: “Ik zei het nog tegen prins Harry: ‘Ik denk dat ze je leven gaat verpesten’.” Ook is te zien hoe hij een brief aan z'n zus en schoonbroer begint te schrijven. “Beste Meghan en Harry, het eerste dat ik tegen jullie allebei wil zeggen is ...”, leest hij voor.

En de trailers beloven alvast dat Thomas een serieus boekje gaat opendoen over het privéleven van z'n halfzus. “Die kerel waarmee ze de eerste keer getrouwd was? Ze liep over hem heen en heeft hem gedumpt. Harry is de volgende op het hakblok." Daarmee verwijst Thomas naar het eerdere huwelijk van Meghan met producent Trevor Engelson. Ze waren twee jaar getrouwd voor ze in 2013 uit elkaar gingen. Beiden zijn ondertussen al opnieuw in het huwelijksbootje gestapt.

Niet de juiste vrouw

Dat het tussen Thomas en z'n halfzus niet echt botert, is een publiek geheim. In de pers noemde hij haar al een ‘pestkop' en een ‘arrogante, verwaande vrouw.' De twee hebben al jaren geen contact meer - ook met haar halfzus en vader heeft Meghan ruzie - en Thomas was ook niet uitgenodigd voor het huwelijk van z'n halfzus. En dus schreef hij een brief naar de prins om hem te waarschuwen voor z’n toekomstige. “Het is nog niet te laat. Meghan Markle is overduidelijk niet de juiste vrouw voor jou”, schreef hij toen. “Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat dit de grootste vergissing is in de geschiedenis van de koninklijke huwelijken. Ik sta ervan versteld dat jij de echte Meghan niet kan zien. Haar pogingen om te doen alsof ze een prinses is, zoals een rotslechte actrice uit Hollywood dat zou doen, beginnen tegen te steken.” Hij sloot de bittere brief af door te besluiten dat Meghan een “afmattende, oppervlakkige en verwaande vrouw is die jou en de hele koninklijke familie belachelijk zal maken”.

Het is dus nog afwachten welke andere bekentenissen Thomas in de show zal doen.

