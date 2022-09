Hailey Bieber sprak na huwelijk met Justin nog met Selena Gomez: “Wij zijn allemaal verder gegaan, waarom de rest van de wereld niet?”

CELEBRITIESHailey Bieber en Justin Bieber vierden op veertien september nog hun vierde huwelijksverjaardag, maar toch kunnen velen de afgelopen relatie tussen Justin en Selena Gomez niet loslaten. Volgens Jelena-fans zou Hailey Justin van haar hebben afgepakt. Het model praat nu voor het eerst over de beschuldigingen in een podcast-aflevering van Alex Cooper’s ‘Call Her Daddy’ en onthult dat ze Selena Gomez zelf nog heeft gesproken. “Ik had nooit iets met Justin terwijl hij in een relatie zat.”

“Mensen waren geobsedeerd door de relatie van Justin Bieber en Selena Gomez”, vertelt Alex Cooper in de ‘Call Her Daddy’-podcast. Waarna ze de meest prangende vraag stelt aan Hailey: “Was je ooit romantisch samen met Justin tegelijkertijd als haar?” Het model reageert resoluut met “nee”. “Niet één keer. Toen wij een relatie begonnen, of voor het eerst begonnen te daten, had hij geen relatie. Het zit niet in mijn karakter om met iemands relatie te rotzooien. Ik ben beter opgevoed dan dat.” Toch geeft ze toe dat de tijdlijn van wat er gebeurde in de vorige relatie van Justin vóór hun verloving lastig was. “De enige mensen die echt de waarheid van de situatie kennen, wat de tijdlijn werkelijk was, en hoe het gebeurde, zijn ik en Justin”, beweert ze. “Ik was daar en ik leefde het elke dag.”

“Ik begrijp hoe het er van buitenaf uitziet, maar ik weet zeker dat het de juiste keuze was voor Justin en Selena om die deur te sluiten. Er is natuurlijk een heel lange geschiedenis tussen de twee en ik respecteer dat. Ik wil niet namens hen spreken.” Hailey voegt eraan toe dat zij en Justin zo snel een relatie kregen omdat het hoofdstuk met Selena volledig was afgesloten.

Huwelijk

Het model vertelde dat ze heel jong was toen zij en Justin zich verloofden. Ze had persoonlijk ook nooit gedacht dat ze op zo'n jonge leeftijd zou trouwen. “De timing was erg snel”, herinnert ze zich. “Nu ik vier jaar verder ben en erop terugkijk, snap ik waarom mensen commentaar hadden. Maar ik heb zoiets van: ja, dat leek echt drastisch en echt gek, maar die beslissing voelde toen juist voor ons tweeën. En het is nu duidelijk dat we gelijk hadden, aangezien we nog steeds gelukkig getrouwd zijn.”

Volledig scherm Hailey Bieber en Justin Bieber © Instagram

Na haar huwelijksdag met Justin heeft Hailey verrassend genoeg nog gesproken met Selena Gomez. In de podcast laat ze dan ook weten dat alles oké is tussen hen twee. “Er is wederzijds respect en dat heeft me veel rust gebracht”, verklaart ze. “We weten wat er is gebeurd en het is wat het is. Je zult nooit in staat zijn om elk verhaal te corrigeren.”

Haatberichten

Al is niet iedereen even blij met het sprookjeshuwelijk van Hailey en Justin. Het model krijgt dagelijks haatberichten, vooral van Jelena-fans. “De haat gaat van ‘je hebt hem gestolen’ tot het feit dat ze wensen dat Justin met iemand anders zou eindigen. En dat is prima, je kunt alles wensen wat je wilt, maar het is niet het geval", vertelt ze. Ook vandaag krijgt ze nog geregeld te maken met die hatelijke berichten. “Maar je bereikt een punt waarop je het gewoon negeert”, legt Hailey uit. Al weegt het drama ook zwaar op Justin. “Ik weet dat dat pijnlijk voor hem is. Als wij verder zijn gegaan, waarom kunnen andere mensen dat dan niet?”

Voor die haatdragende mensen heeft ze dan ook een duidelijk bericht: “Je bent niet verplicht me aardig te vinden, maar ik geloof dat er hoe dan ook altijd wederzijds respect tussen mensen kan zijn. Voor mij betekent dat, dat je niets hoeft te zeggen. Achter de schermen zit een echte persoon met hersenen en een hart, dus weet dat wat je zegt impact kan hebben.”

Eerder dit jaar haalde Hailey uit naar sociale media-trollen die haar vergeleken met Gomez in de opmerkingen van haar TikTok-video’s. “Laat me nu met rust”, smeekte ze in april 2022. “Ik bemoei me enkel met mijn eigen zaken. Ik doe niets, ik zeg niets. Er is genoeg tijd verstreken om me nu met rust te laten. Ik smeek je. Dat is mijn enige verzoek. Wees ergens anders ellendig, alsjeblieft.” In de podcast legt Hailey uit dat ze het bericht meende, maar wel met een komisch kantje bedoelde.

@haileybieber this is for you guys in my comments every single time I post ♬ original sound - Hailey Bieber Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder vertelt Hailey in de aflevering ook openhartig over haar mentale problemen. “Op een bepaald moment wilde ik er niet meer zijn." Het model realiseert zich dan ook hoe belangrijk het is om mensen te hebben om op terug te vallen in die donkere tijden. Daarom ging ze eind 2021 tot begin 2022 op een zevendaagse ‘therapie-retraite’.

Relatiegeschiedenis

Hailey en Justin werden voor het eerst gespot op oudejaarsavond in december 2015, vlak nadat Justins knipperlichtrelatie met Selena Gomez een breekpunt bereikte. Na een aantal maanden daten werd de relatie tussen Hailey en Justin verbroken. In november 2017 bliezen Justin en Gomez hun romance een nieuw leven in. Daarna gingen de sterren uit elkaar en kwamen ze meermaals weer bij elkaar. Hun relatie kwam pas officieel ten einde in mei 2018. Twee maanden later vroeg Justin Hailey ten huwelijk. Het paar wisselde geloften uit in een gerechtsgebouw in New York City in september 2018, waar een jaar later een meer traditionele huwelijksceremonie met familie en vrienden werd gehouden in South Carolina. De twee zijn tot de dag van vandaag nog steeds gelukkig samen.

Selena Gomez is momenteel single en bereidt zich voor op de release van haar documentaire ‘My Mind & Me’. Hoogstwaarschijnlijk zal de documentaire, die al zes jaar in de maak is, ook gaan over haar knipperlichtrelatie met Justin Bieber. De geruchten doen dan ook de ronde dat Hailey Bieber Selena Gomez voor wilde zijn en alle beschuldigingen van vreemdgaan wil ontkennen door haar deelname in de podcast. Wat Gomez over haar relatie met haar ex zal zeggen, valt nog even af te wachten. ‘My Mind & Me’ is namelijk vanaf vier november te zien op Apple TV+.

Beluister hier de volledige podcast van ‘Call Her Daddy' met Hailey Bieber.

