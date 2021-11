Hailey Bieber openhartig over de moeilijke momenten in haar huwelijk: “Ik dacht: dit kan ik niet”

Amper enkele maanden na hun huwelijk raakte bekend dat Justin Bieber behandeld werd voor een depressie. Dat zorgde voor moeilijke momenten voor het pasgetrouwde koppel, geeft Hailey toe in de podcast ‘In Good Faith with Chelsea & Judah Smith’. “Ik herinner me dat ik mijn moeder verschillende keren opbelde. Op een bepaald moment, toen we in Brooklyn waren en ik haar opbelde, moest ik huilen: ‘Ik kan dit niet. Ik kan dit niet doen als het voor altijd zo zal zijn.’ En ik herinner me dat ze zo kalm was: ‘Dit gaat voorbij. Het komt goed met je en hij gaat weer gezond worden. We zijn hier voor je.' Ik had echt het gevoel dat we erg gesteund werden", vervolgt Hailey. “Als we die steun niet hadden gehad, zou het tien keer moeilijker geweest zijn. En het was al het moeilijkste dat ik in m'n leven had meegemaakt. Maar ik maakte een beslissing: ik wist honderd procent zeker dat ik al heel lang van deze persoon hield en dat het nu niet het moment zou zijn om hem op te geven. Dat kon ik hem niet aandoen."

Nergens heen

“Stel je voor dat je iemand in de steek laat in de moeilijkste periode van hun leven. Zo ben ik niet”, zegt Hailey. “Dus ik zou doorgaan, wat er ook gebeurde. Het was heel erg moeilijk. Er waren dagen waarop ik dacht: ‘Ik weet niet of hij oké gaat zijn.’ Maar heel diep vanbinnen wist ik: ‘Hij gaat hier door komen.' Ik wist alleen niet hoe lang het zou duren.”

Volledig scherm Justin Bieber en Hailey Baldwin © Instagram

Ook voor Justin zelf was het geen makkelijke periode. “Ik heb zo veel meegemaakt in mijn leven. Zo veel mijlpalen. Ik heb veel van de wereld gezien", zegt hij. “Ik denk dat tijd de dingen beter heeft gemaakt. Dat we er gewoon elke dag weer voor elkaar waren. Dat we consequent waren en dat ik kon zien dat ze nergens heen ging. Ik had heel veel problemen met afwijzing die ik moest oplossen. Maar dat zij er elke dag weer voor me was, heeft me echt geholpen. En zo werd ik langzaamaan zekerder, ook over onze relatie."

Snel huwelijk

De twee hebben het in de podcast ook over hun snelle huwelijk. In juni 2018 werden ze (opnieuw) een koppel, in september waren ze al getrouwd. “Toen we jonger waren hadden we daar al gesprekken over", zegt Hailey nu. “We hebben altijd geweten dat als we ooit weer samen zouden komen, dat het dan met de bedoeling zou zijn om te trouwen. Daar hebben we het vaak over gehad, dus voor ons kwam het niet als een verrassing. Ik had alleen nooit gedacht dat het zo vroeg zou zijn", geeft het model wel toe. “Ik had nooit gedacht dat ik op m’n 21 zou gaan trouwen.”

LEES OOK: