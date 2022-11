Hailey Bieber is niét zwanger: “Ik heb een cyste ter grootte van een appel op mijn eierstok”

In maart verscheen het nieuws dat topmodel Hailey Bieber, de vrouw van zanger Justin Bieber (28), opgenomen was in het ziekenhuis vanwege een bloedklonter in haar hersenen. Het ging om een tia, beter bekend als een ‘miniberoerte’. In een openhartige video op Instagram bracht ze haar volgers op de hoogte. “Ik zat aan de ontbijttafel met mijn man en plots had ik een raar gevoel dat van mijn schouder naar mijn vingertoppen liep.” In het ziekenhuis merkten ze de bloedprop op én ontdekten ze bovendien ook een hartafwijking. “Die bloedklonter was door een gat in mijn hart ontsnapt en in mijn hersenen terechtgekomen”. De afwijking is verholpen na een operatie. In juni was Hailey te gast in ‘The Tonight Show’ met gastheer Jimmy Fallon en verklaarde aan de betere hand te zijn. “Ik geef mijn lichaam gewoon de tijd om te genezen en zijn ding te doen. Maar het gaat goed met me.”