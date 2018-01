Hadise bezorgt Turkse tv-zenders fikse boete met 'té stomende videoclip' Turkse regulator zweert letterlijk bij 'nultolerantie' EDA

'Bijna een erotische film'. De RTUK, het Turkse overheidsorgaan voor de regulering van de media, is niet te spreken over de nieuwste videoclip van Hadise. De Vlaamse zangeres, die sinds enkele jaren een superster is in Turkije, zou daarbij té weinig aan de verbeelding overlaten. Oordeel vooral zelf.





Het gaat over de video bij de nieuwe single 'Sifir ­Tolerans', wat -o, ironie- ‘nultolerantie’ betekent. Daarin is te zien hoe de zangeres uit Mol enkele intieme scènes beleeft met haar tegenspeler.

Dat is niet naar de zin van de RTUK. Die is vooral niet te spreken dat televisiezenders de clip op een te vroeg uur zouden hebben uitgezonden. “We kregen daarover meldingen van ouders, omdat hun kinderen de beelden hadden gezien”, zegt de regulator.

Meer dan 58 miljoen keer bekeken

De zenders kregen inmiddels een fikse boete opgelegd. Naar verluidt lopen de bedragen op tot twee procent van de advertentie-inkomsten van die zenders.

Voor Hadise is dit echter geen slecht nieuws. De populariteit van haar video ging in geen tijd de hoogte in. Op YouTube werd 'Sifir Tolerans' inmiddels al meer dan 58 miljoen keer bekeken.