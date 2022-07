Haatberichten voor initiatiefnemer Kampioenen-petitie, zelfs na 46.000 handtekeningen : “Mensen noemen mij een racist”

Muziek Hoe zien de mannen van K.I.A. eruit na al die jaren?

“Want zoterdag is ‘t krapoelekesdag”, een songtekst die niemand ontging in 1997. De mannen van K.I.A. werden razend populair in dat jaar en scoorde hits zoals ‘Zaterdag’ en '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'. Nu, 25 jaar later, doen ze dat gewoon weer opnieuw op het podium van ‘Tien Om Te Zien’. En op de beelden kan je al kijken hoe de rappers er ondertussen uitzien.

27 juli