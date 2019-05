Haasten, haasten, haasten ... Ianthe Tavernier heeft een drukke week achter de rug SD

Dat Ianthe Tavernier het druk heeft, is een understatement. In haar weekvlog geeft ze ons een inkijkje in haar drukke bestaan: van de set van de nieuwe ‘Buurtpolitie’-film naar de musical ‘Aladdin’, en tussendoor nog wat optredens met Les Copines... Hoe ze het doet, is ons een raadsel.