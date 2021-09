“Haar vader controleerde haar telefoontjes en internetgebruik”: nieuwe onthullingen over bewindvoering Britney Spears

CelebritiesIn juni vertelde Britney Spears (39) tijdens een hoorzitting voor het eerst hoeveel controle haar vader Jamie precies over haar leven kon uitoefenen. Uit nieuwe documentaires over de penibele situatie van de popzangeres blijkt nu dat daar geen woord over gelogen was. Zo zou Jamie niet alleen bepaald hebben welke dokter er voor z’n dochter zou zorgen, maar zou hij ook haar gsm- en internetgebruik gemonitord hebben.

De ongemakkelijke situatie waarin Britney Spears zich momenteel bevindt - met papa Jamie voorlopig nog steeds als bewindvoerder - blijkt ideaal voer voor documentaires. Eerder was er al de veelbesproken documentaire ‘Framing Britney Spears', nu is er onder meer een special over het leven van de popprinses te bekijken in de Verenigde Staten, ‘TOXIC: Britney Spears' Battle For Freedom’. Daarin vertelt Dan George, de voormalige tourmanager van Britney onder meer over de controle die de bewindvoerders van de zangeres over haar medische zorg uitoefenen. “De bewindvoerder beslist wie haar dokters gaan zijn, hoe vaak ze naar hen toe moet en hoe lang die sessies moeten zijn”, zegt George in de special, die zondag vertoond wordt op CNN. “Elk onderdeel van haar medische zorg dus.” Britney zelf getuigde daar in juni ook al over. Zo vertelde ze dat ze haar spiraaltje graag wil laten verwijderen, maar dat dat niet mag van haar entourage. Ook zou ze verplicht worden om op een openbare plek naar een therapeut te gaan, waar ze opgejaagd wordt door paparazzi.

Christelijke boeken

Maar volgens George houden de bewindvoerders van Britney - papa Jamie en de onafhankelijke Jodi Montgomery - op nog wel meer vlakken de touwtjes stevig in handen. Zo zou de zangeres enkel maar christelijke boeken mogen lezen en wordt streng in de gaten gehouden met wie ze een relatie begint of wie haar vrienden zijn. Bovendien kan ze slechts zelden haar gsm gebruiken. “Haar telefoon werd gemonitord", zegt George. “Haar sms’jes werden gelezen en ze hielden een lijst van haar telefoontjes bij. Ik weet niet of die ook werden opgenomen, maar het gebruik van haar telefoon werd in ieder geval streng gecontroleerd.”

Volledig scherm Papa Jamie Spears © VTM

Dat laatste komt ook aan bod in de nieuwe documentaire ‘The New York Times Presents: Controlling Britney Spears’, een vervolg op ‘Framing Britney Spears’. Alex Vlasov, een voormalig lid van het beveiligingsteam rond de zangeres, getuigt daarin. “Britney wilde een iPhone", klinkt het. “Dat was heel groot nieuws. Iedereen maakte zich zorgen. Mijn baas, Edan Yemini, kwam naar me toe en vroeg: ‘Ken je een systeem om toezicht te houden op een iPhone? Ik antwoordde: ‘Wat bedoel je?’ En hij antwoordde: ‘Ouderlijk toezicht. Is er een manier waarop je ouderlijk toezicht kan toevoegen op de iPhone.” Toen legde Edan me uit dat haar communicatie gemonitord wordt voor haar eigen veiligheid."

Activiteit spiegelen

Vlasov vervolgt dat hij ongemakkelijk werd van het verzoek en dus meteen informeerde of zoiets wel legaal was. “Edan zei: ‘Ja, de rechtbank is hiervan op de hoogte. Britneys advocaat is hiervan op de hoogte. Dit is voor haar veiligheid. Voor haar bescherming.’ En toen kwam Robin Greenhill, lid van Britneys management team, met het voorstel om een iPad te nemen, in te loggen met een iCloud-account - dezelfde die Britney op haar telefoon gebruikt - en zo al haar activiteit te spiegelen. Dan kon je al haar berichten zien, al haar telefoontjes via FaceTime, haar notities, haar browsergeschiedenis en haar foto’s." Uiteindelijk gebeurde dat ook, zegt Vlasov. Op die manier konden Jamie en Greenhill tot in de details volgen waarvoor Britney haar telefoon gebruikte. De iPad die daarvoor gebruikt werd, werd opgeslagen in een kluis. “Hun reden voor die controle was zoeken naar slechte invloeden en eventueel illegale activiteiten", zegt Vlasov. “Maar ze monitorden ook haar gesprekken met haar vrienden, haar moeder en zelfs advocaat Sam Ingham. Als er iemand ‘off limits’ zou moeten zijn, is haar advocaat het wel." Volgens Vlasov werd er bovendien een afluisterapparaat in de slaapkamer van de zangeres geïnstalleerd.

Op de hoogte?

Vivian Thoreen, een advocate van Jamie Spears, heeft al op de beschuldigingen van Vlasov gereageerd. “De acties van Jamie vielen ruim binnen de parameters van de autoriteit die hij van de rechtbank heeft gekregen. Britney, haar door de rechtbank aangestelde advocaat en/of de rechtbank waren hiervan op de hoogte en hadden toestemming gegeven." De advocate voegde er nog aan toe dat de handelingen van Jamie “voor zichzelf spreken” en dat hij z'n dochter alleen maar geholpen heeft om haar carrière en financiële situatie weer op het juiste spoor te krijgen.

De nieuwe advocaat van Britney, Mathew Rosengart, is niet opgezet met de onthullingen. “Het onderscheppen en monitoren van Britney’s gesprekken - vooral de onaantastbare gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt - geeft blijk van een schaamteloze en choquerende schending van haar privacy en burgerlijke vrijheden. We gaan deze zaak volledig en agressief onderzoeken."

Volledig scherm Britney Spears en haar verloofde Sam Asghari © Getty Images

Stap terug

Eerder deze maand zegde Jamie Spears dan toch toe om een stap terug te doen als bewindvoerder. De afhandeling van lopende zaken zou wel nog een paar maanden duren, zei hij. Britney Spears stemde al officieel toe met het voornemen van haar vader om af te treden, maar hoopt dat hij sneller z'n boeltje pakt zodat ze in alle vertrouwen een huwelijkscontract kan opstellen, dat in haar voordeel zal zijn. Ze is namelijk verloofd met haar vriend, Sam Asghari. Op 29 september moet een rechter toestemming geven voor het beëindigen van de bewindvoering door Jamie.

