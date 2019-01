Haar stalker huurt privédetective in: wie heeft iets gezien bij de mysterieuze aanrijding van Ilse De Meulemeester? MV

23 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Recent deed een privédetective z’n ronde in de buurt van het Antwerpse stadspark. Hij belde overal aan, met de vraag of de bewoners getuige zijn geweest van een auto-aanrijding waarbij Ilse De Meulemeester (47) bijna zes jaar geleden betrokken was. Er werden ook flyers rondgedeeld: een ‘oproep tot getuigen’, die tevens in een krant werd gepubliceerd. Allemaal met hetzelfde doel: ooggetuigen van het incident in kwestie opsporen. Dat schrijft TV Familie.

Het detectivebureau dat zich met deze toch wel bizarre klus bezighoudt, doet dat in opdracht van de advocaten van de Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems. Deze week - op donderdag 24 januari - komt deze vreemde zaak voor de raadkamer.

Geen toeval

De aanrijding gebeurde op 22 april 2013 op de Mechelsesteenweg in Antwerpen, vlakbij bij Ilse De Meulemeesters toenmalige interieurzaak aan het stadspark. Haar Porsche werd toen aangereden door de Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems in zijn Range Rover Sport. “Het was géén spijtig toeval maar een moedwillige botsing”, verklaarde Ilses broer Luc, die toen haar woordvoerder was. “Die aanrijding had alles van een aanslag. Ilse had dood kunnen zijn.”

Volgens Ilse hield ze er een ­whiplash aan over en haar zoon een ontwrichte knie. Perdaems - die toen al een contactverbod had voor het stalken van Ilse - werd opgepakt en weer vrijgelaten. Er volgde een gerechtelijk onderzoek.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN