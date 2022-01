Haar personage in ‘#LikeMe’ trekt naar Japan, Camille zelf verovert straks Duitsland: “Volop taalles aan het volgen”

MuziekEen platencontract in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, een groot soloconcert in de Lotto Arena als jongste artieste ooit, vijf nominaties voor de Mia’s en de Gouden K’s en een hoofdrol in het derde seizoen van ‘#LikeMe’. 2022 is nu al het jaar van Camille Dhont. Tijd dus voor een gesprek over Duitse taallessen, haar toekomstige album, internationaal doorbreken als prille twintiger en haar recente relatiebreuk. “Mijn volledige focus ligt nu op mijn carrière, dat is veel belangrijker dan een nieuwe vriend.”