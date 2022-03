Haar naam is zo mogelijk nog vreemder dan die van haar broer: Elon Musk en Grimes verwelkomen tweede kindje

Even recapituleren: in 2020 beviel zangeres Grimes van een eerste zoontje met Elon Musk, die ze de welluidende naam X Æ A-12 gaven. Nu heeft het jongetje er een zusje bij, die met behulp van een draagmoeder ter wereld kwam in december 2021. Zij kreeg de naam Exa Dark Sideræl. Een hele mondvol, wat meteen ook de reden is waarom de gelukkige ouders voor het iets eenvoudigere ‘Y’ als bijnaam kozen.

Voor wie het zich afvroeg: de bijzondere naam heeft wel degelijk een betekenis. ‘Exa’ verwijst naar de term ‘exaFLOPS’, de snelheid waarmee de verwerkingskracht van supercomputers aangeduid wordt. ‘Dark’ staat dan weer voor het onbekende. “Mensen vrezen het, maar eigenlijk is het de afwezigheid van fotonen. Donkere materie is het prachtige mysterie van ons universum”, legt Grimes uit. ‘Sideræl’, dat uitgesproken wordt als “sigh-deer-ee-el”, is dan weer een Elfse spelling van het woord ‘sidereal’. Dat betekent volgens Grimes “de ware tijd van het universum, de sterrentijd, niet onze relatieve aardse tijd”. Bovendien is ‘Sideræl’ ook een verwijzing naar Grimes’ favoriete personage uit ‘Lord of the Rings’: Galadriel.

Weer bij elkaar

In september 2021 kondigden Elon Musk en Grimes aan dat ze na een relatie van drie jaar uit elkaar gingen, maar ondertussen zijn ze weer bij elkaar. “Er is niet echt een woord voor", zegt de zangeres. “Ik zou waarschijnlijk naar hem verwijzen als mijn vriendje, maar we zijn erg ‘vloeiend’. We leven in aparte huizen. We zijn beste vrienden. We zien elkaar constant. Maar we hebben ook onze eigen bezigheden. Ik verwacht niet dat andere mensen dat begrijpen." Het belangrijkste: ze zijn erg gelukkig samen. “Het is nog nooit zo goed geweest. We moesten gewoon vrij zijn." En er staan trouwens nog meer kinderen op de planning: “We wilden er altijd minstens drie of vier.”