Haar in de boter tussen Ruud De Ridder en zoon Sven? SD

07 april 2018

09u36

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz “Buiten onze wil om is een deel van ons adressenbestand terechtgekomen bij de Sven De Ridder Company. U mag er zeker van zijn dat wij daarvoor geen toelating hebben gegeven en dat wij het betreuren.” Dat is de mail, met "Onze excuses" als onderwerp, die Ruud De Ridder (66) gisteren stuurde naar het adressenbestand van zijn Echt Antwaarps Teater. Dat schrijft het Nieuwsblad.

Daarmee lijkt het andermaal duidelijk dat er een haar in de boter zit tussen Ruud en zijn zoon Sven (43). Die laatste richtte onlangs na 36 jaar samenwerking zijn eigen gezelschap op, de Sven De Ridder Company, en valt voor de promotie blijkbaar terug op de contacten van zijn vader. Ruud en Sven hielden zich eerder afzijdig van de geruchten over ruzie, maar sommigen lezen graag een boodschap in de geplande voorstellingen van het Echt Antwaarps Teater: 'Stank Voor Dank' en 'Ik Ben In M’n Gat Gebeten'.