Haar in de boter? Kat Kerkhofs deelt beelden waarop zij en Dries Mertens ruzie maken TDS

11 juli 2019

11u23

Bron: Instagram 11 Showbizz Kat Kerkhofs (30) reageert op Instagram laconiek op een filmpje dat de afgelopen dagen als een lopend vuurtje de ronde gaat. Op de beelden is te zien hoe zij en Dries Mertens ruzie lijken te maken op het strand. “Wanneer je kwaad bent van de honger, maar hij het strand niet wil verlaten”, grapt Kat bij het fragment. Maar volgens ooggetuigen was er wel degelijk meer aan de hand.

Een onbekende die tevens op het strand aanwezig was, kon vastleggen hoe Kat Kerkhofs in woede uitbarst tegen haar echtgenoot Dries Mertens. De twee lijken verzeild in een discussie, en vooral hun lichaamstaal spreekt boekdelen. De beelden werden de afgelopen dagen gretig gedeeld en verspreid via de sociale media. Maar wellicht om de makers van de beelden een hak te zetten, deelt Kerkhofs nu zelf de beelden via Instagram.

“Wanneer je kwaad bent van de honger, maar hij het strand niet wil verlaten”, schrijft Kerkhofs bij het filmpje. Maar volgens verschillende ooggetuigen was er wel degelijk sprake van een verhitte discussie. “Ze begonnen heel luid te roepen”, laat een toeschouwer ons weten. “Ze maakten ruzie over het feit dat Kat Kerkhofs niet in Napels wil blijven, maar terug richting België wil keren om daar verder te werken aan haar carrière. Er werd met woorden gegooid als ‘egoïst’ en ‘jij denkt alleen aan jezelf’.”

Volgens de strandgangers bedaarden de gemoederen wel snel. Het koppel wist hun verschillen blijkbaar aan de kant te zetten om verder normaal met elkaar om te gaan. “Ja, na de ruzie genoot het koppel weer gewoon van het mooie weer”, aldus een ooggetuige. Een storm in een glas water dus? De toekomst zal het moeten uitwijzen.