“Haar entourage had haar verdoofd”: ze overleefde R. Kelly, maar 20 jaar geleden stierf Aaliyah in een vliegtuigcrash

“Iemand volgt me. Ik weet niet waarom. Ik ben bang. En dan stijg ik plots op. Heel ver weg. Hoe ik me voel? Alsof ik in de lucht aan het zwemmen ben. Vrij. Gewichtloos. Niemand kan me bereiken. Niemand kan me raken. Wat een geweldig gevoel." Aan het woord was zangeres Aaliyah. In 2001 beschreef ze een veelvoorkomende droom die opvallend veel gelijkenissen vertoonde met de manier waarop ze uiteindelijk slechts enkele weken later zou overlijden. De zangeres stierf namelijk op 25 augustus 2001 in een vliegtuigongeluk. Normaal gezien had haar vlucht vanuit de Bahama’s een dag later moeten vertrekken, maar de opnames van de videoclip ‘Rock The Boat' waren vlot verlopen. Aaliyah wilde naar huis om haar moeder te zien, die geopereerd was aan haar ogen. En dus stapte ze een dag eerder dan voorzien rond zeven uur ‘s avonds met acht andere passagiers aan boord van de Cessna 402.