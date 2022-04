“Haar eerste man had een affaire met haar stiefvader”: Liza Minnelli kreeg al heel wat rake klappen te verduren

Showbizz Aster Nzeyimana over het schandaal rond Bart De Pauw: “Slachtof­fers aanvallen? Dat is de omgekeerde ­wereld”

Aster Nzeyimana (28) verschiet ervan hoeveel mensen niet snappen dat De Pauws gedrag verkeerd was. Dat vertelt het sportanker in een interview met Het Nieuwsblad. Ook zijn vriendin, Lize Feryn, diende klacht in tegen de televisiemaker. “Op onze eerste date bracht Lize dat voorzichtig aan, want ze had al meerdere mensen horen foeteren over wat die arme De Pauw toch aangedaan was.”

