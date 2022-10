“Haar assistent eiste een privétafel”: voormalig maître doet zijn boekje open over bezoek Meghan Markle

Het was nog voor haar huwelijk met prins Harry, maar in zijn boek ‘Your Table is Ready: Tales of a New York City Maître D’, pende voormalig maître Michael Cecchi-Azzolina een anekdote neer over de hertogin van Sussex. ‘The Sun’ kreeg een voorpublicatie van de memoires in handen. Michael schrijft dat de assistente van Meghan belde voor een boeking in het exclusieve restaurant in New York. Op de dag van de reservatie arriveerden ze twintig minuten te vroeg. Vervolgens was de assistente er absoluut niet mee gediend toen bleek dat er geen privétafel was voorzien en werd erg nijdig. Ze eiste een exclusieve tafel. Meghan zelf gaf echter geen krimp, bleef afstandelijk en zei geen woord.