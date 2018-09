Haalde Elke Pattyn even uit naar haar bazen op Instagram? TK

10 september 2018

07u40

Bron: NB 2 Showbizz Het lijkt erop dat nieuwsanker Elke Pattyn dit weekend op Instagram even verwezen heeft naar alle heisa bij VTM Nieuws. Ze maakte een tochtje in een sportvliegtuigje en deelde daarvan een foto met de tekst 'If they go low, we go high'.

Als zij laag gaan, gaan wij hoog. De post van Pattyn lijkt wel erg op een uithaal naar haar eigen bedrijf. Pattyn is een van de 13 journalisten die vorige week een kritische brief naar de hoofdredactie van VTM Nieuws ondertekende. Onder meer de onderwerpkeuze, met te weinig aandacht voor politiek en buitenland, werd daarin bekritiseerd. Ook de relatie met de politieke wereld zou verslechteren.

De actie leidde uiteindelijk tot het vertrek van hoofdredacteur Nicholas Lataire en directeur Nieuws Kris Hoflack. De slechte relatie tussen die twee zou verdeeldheid gezaaid hebben op de redactie en er wordt gefluisterd dat Hoflack de brief in kwestie aangestuurd zou hebben. Het (gedwongen) vertrek van Lataire, die bij de grote meerderheid van de redactie geliefd was, viel niet in goede aarde bij VTM Nieuws.

Hoflack gaf de post van Pattyn overigens een duimpje omhoog. Er wordt dan ook vermoed dat het anker de 'kant' van de ex-directeur kiest. Intussen is het onderschrift van de post wel al aangepast - nu staat er enkel nog 'we go high'.