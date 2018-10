Haal een echte BV in huis (en hang 'm in je toilet of slaapkamer) KDL

09 oktober 2018

09u06 0 Showbizz Het hele land is opnieuw in actie geschoten om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Naast het bakken en verkopen van cupcakes, het verkopen van de Rode Neuzen zelf en vele andere acties, kan je nu ook een echte BV in huis halen. En 'm zelfs in je slaapkamer, woonkamer of toilet hangen.

Portretfotograaf Bart Meus haalde namelijk enkele bekende Vlamingen naar zijn fotostudio en fotografeerde hen van hun mooiste kant. Het resultaat van die foto's is nu te zien op deze website waarop je meteen ook kan bieden op één of meerdere portretten. "Elk portret is speciaal gemaakt voor de Rode Neuzen Actie en wordt met uitzonderlijke toestemming van deze personen slechts 1 keer afgedrukt op dibond 80x80 cm! U koopt dus een uniek en zeldzaam werk, gesigneerd door de geportretteerde zelf! Sommige artiesten willen de koper zelf feliciteren en bedanken met hun aankoop in een persoonlijke ontmoeting", klinkt het op de website.

Baba Yega op kop

Momenteel kan je bieden op portretten van onder anderen zanger Stan Van Samang, Qmusic-dj Heidi Van Tielen, 'Thuis'-actrice Tine Priem en 'Familie'-acteur Roel Vanderstukken. De foto's van Baba Yega en actrice Marie Vinck vallen voorlopig echter het meest in de smaak. Op het portret van Baba Yega werd al zeven keer geboden, waardoor de prijs nu op 300 euro staat. Ook het portret van Marie is zoveel geld waard.De komende weken worden er ook nieuwe portretten aangeboden. De opbrengst van de veiling gaat naar Rode Neuzen Dag, een initiatief van Qmusic, Belfius en vtm waarmee ze het taboe rond psychische problemen bij jongeren willen doorbreken.