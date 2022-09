Gwyneth Paltrow viert haar 50ste verjaardag met een bikinifoto: “Ik accepteer mijn lichaam”

Op dinsdag 27 september wordt Gwyneth Paltrow vijftig jaar. Dat is een mijlpaal waar de actrice niet licht over wil gaan. Op haar website Goop vertelt ze openhartig over haar gevoelens. De actrice beseft dat haar lichaam met de tijd is veranderd, maar aanvaardt dat ook. “Mijn lichaam is net een kaart met het bewijs van alle dagen dat ik leef. Ik heb littekens door brandwonden in de oven, een vinger die lang geleden gewond raakte door glasscherven, de geboortes van mijn kinderen lieten tekenen na, er verschenen zilveren haren en fijne lijntjes.” Haar huid omschrijft ze als volgt: “De zon heeft haar hemelse vingerafdrukken overal op me achtergelaten, alsof ze een penseel in donkertaupe aquarel heeft gedrenkt en het over mijn huid heeft uitgesmeerd.”