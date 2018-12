Gwyneth Paltrow verkoopt peperdure sekskit ter waarde van 4.000 dollar (inclusief gouden speeltje van 24 karaat) DBJ

05 december 2018

14u33 1 Showbizz Actrice Gwyneth Paltrow (46) verkoopt wel eens vaker pikante producten op haar website Goop, maar deze week is het wel heel euh... exclusief. Voor zij die het zich kunnen veroorloven stelde ze een pakketje samen met daarin alles voor een fijne tijd tussen de lakens.

Nadat ze scheidde van Coldplay-frontman Chris Martin vond Gwyneth Paltrow opnieuw de liefde bij televisieproducent Brad Falchuk (47), waarmee ze in september trouwde. De Oscarwinnares is opnieuw dolgelukkig en dat uit zich onder meer in een exuberant ‘liefdespakket’ dat ze op haar site Goop aanbiedt. In het pakket zitten een heleboel spulletjes, waaronder veganistisch glijmiddel, massageolie en... een 24 karaats gouden seksspeeltje.

Voor een lichaamsolie met kokosnoot- en amandelaroma rekent de actrice 82 dollar (72 euro) aan. De olie is samengesteld om je huid zacht en glanzend te maken, aldus de website. Naast de olie stopte Paltrow ook een ‘ring van plezier’ in het pakket. Het ding, uitvoerig bekleed met veren, is 673 dollar (592 euro) waard. Maar het pakje bevat ook minder prijzige attributen. Een pakje condooms bijvoorbeeld, met 100% natuurlijke latex, kost 12 dollar (10,5 euro).

Niet verkeerd allemaal, maar de piece de résistance van het kitje is een gouden dildo van 24 karaat. Aan het speeltje hangt een prijskaartje van maar liefst 3.490 dollar (3.073 euro). Voor dat geld heb je wel een functie die ervoor zorgt dat het speeltje je lichaamstemperatuur aanneemt wanneer het in gebruik is.

Paltrow trouwde in september met Brad Falchuk, een Amerikaanse televisieproducent. De twee leerden elkaar kennen op de set van ‘Glee’, waar Gwyneth Paltrow een gastoptreden maakte en Falchuk rondliep als producer.