Gwyneth Paltrow praat tegen de ring van haar overleden vader: “Ik voel de energie van zijn ziel”

10 augustus 2019

Bron: Primo 0 Showbizz Gwyneth Paltrow (46) beweert in contact te staan met de geest van haar overleden vader. “Ik heb zijn ring altijd bij me”, zegt ze. “Ik stel vragen en ik voel me veilig door de ring. Ik voel de energie van zijn ziel en ik voel zijn liefde. Ik praat met hem en ik hou nog steeds van hem. Ik denk niet dat dat ooit zal verdwijnen.”

De toen 39-jarige actrice verloor haar vader Bruce in 2002 aan de gevolgen van keelkanker. Paltrow zegt sindsdien extra gezond te leven. Ze volgt een strikt beweegprogramma, doet aan yoga en eet geen koolhydraten meer. “Mijn vader is er medeverantwoordelijk voor dat ik zo’n goed leven heb. Natuurlijk zou ik liever willen dat hij nog leefde, maar in zijn dood heeft hij me zo veel gegeven.”

Medium Zkt. Klant

De actrice/onderneemster wil er nu voor zorgen dat ook anderen zo’n spirituele ervaringen kunnen beleven. Via haar eigen lifestylewebsite GOOP promoot Paltrow vanaf nu de diensten van Susan Grau, een bekend medium in Hollywood, die naar eigen zeggen al in contact staat met overledenen sinds ze vier jaar was. Aan haar ‘gave’ hangt wel een prijskaartje: voor een sessie van een uur betaal je 315 euro. “Grau heeft zichzelf als kind per ongeluk opgesloten in een diepvries bij haar thuis in de garage, toen ze plots gerust werd gesteld door de engelen”, prijst Paltrow het medium aan. “Ze kreeg prachtige dingen te zien voor ze werd gered door haar moeder, die haar trouwens wist te vinden omdat iemand haar in het oor fluisterde ‘dat haar dochter in de diepvries zat’.”

Ook het medium komt aan het woord. “Ik speelde met overledenen als kind, pas later realiseerde ik mij dat ik optrok met mensen die er niet meer zijn’, zegt ze. ‘Ik word tegenwoordig trouwens vaak wakker gemaakt door mensen die recent zijn overleden. Wanneer ze mij verlaten veranderen ze in een lichtbal, die flikkert en bestaat uit verschillende kleuren.”