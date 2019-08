Gwyneth Paltrow en man gaan na jaar huwelijk samenwonen JL

13 augustus 2019

20u20

Bron: AD 0 Showbizz Gwyneth Paltrow (46) en Brad Falchuk (48), gaan in september samenwonen. Dat meldt televisieproducent Falchuk in een interview met WSJ Magazine. Ze willen het vooral “rustig aan doen voor hun kinderen”.

De twee stapten eind vorig jaar september in het huwelijksbootje en gaan nu, een jaar later, samenwonen. Dat de twee niet eerder onder een dak zijn gaan wonen ligt volgens Falchuk aan de kinderen die het stel heeft uit hun eerdere huwelijken. “Een scheiding is vreselijk, zelfs wanneer het voor beide partijen de juiste beslissing is”, vertelt hij in het interview. “Het is vooral heel moeilijk voor kinderen.”

Vanaf september worden de twee gezinnen ‘de Brady Bunch’, zo omschrijft Falchuk het. Hij verwijst hier naar een sitcom over een samengesteld gezin. Volgens de televisieproducent wordt het ‘fantastisch’. Dat er veel over de twee wordt gesproken lijkt het stel niet veel te doen. Falchuk vertelt: “Er bestaat een media-versie van haar en mij. Maar thuis koken we gewoon samen. Er bestaat geen normaler koppel dan wij. Aan het eind van de dag kruipen we samen in bed en doet de rest van de wereld er niet meer toe.”

Voor zowel Paltrow als Falchuk is dit hun tweede huwelijk. De actrice was van 2003 tot 2016 getrouwd met Coldplay-zanger Chris Martin en kreeg met hem twee kinderen: Apple en Moses. Uit zijn huwelijk met Suzanne kreeg Brad ook twee kinderen: Brody en Isabella.