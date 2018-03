Gwen Stefani maakt zich op voor clash met Lady Gaga TC

09 maart 2018

De rockzangeres treedt in de voetsporen van Céline Dion, Britney Spears en Jennifer Lopez nadat ze een contract tekent voor een zogenaamde 'concert residency' in Las Vegas.

De laatste details voor het contract moeten nog geregeld worden, maar Gwen zou wel degelijk in het najaar te zien zijn in het Zappos Theater, de concertzaal van het Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas. Dat was de zaal waar eerder Britney Spears te zien en te horen viel. Gwen zal er een reeks concerten geven en ook tijdelijk in Las Vegas gaan wonen. Ze zal dit doen in de periode dat ook Lady Gaga een concertreeks geeft in het Park Theater van het Park MGM Hotel & Casino. Stevige concurrentie, dus. Sin City kijkt nu al uit naar de clash tussen die twee. Welke zangeres zal het best scoren? Vermoedelijk kan daar nu al op gegokt worden .