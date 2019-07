Guy Van Sande krijgt drie jaar cel met uitstel voor bezit, verspreiden en maken van kinderporno Cédric Maes

12 juli 2019

11u16 1202 Showbizz Acteur Guy Van Sande (56) is vanochtend in de rechtbank van Veurne veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. Hij stond terecht voor het bezit, verspreiden én maken van kinderporno. Tussen 2012 en 2016 downloadde Van Sande meer dan 500 foto’s en 70 filmpjes met kinderporno. Tijdens het onderzoek bleek dat Van Sande ook zelf een naaktfoto van een jong meisje had gemaakt in zijn eigen badkamer.

Het parket had vier jaar effectieve opsluiting gevraagd voor de acteur, maar daar ging de rechtbank vrijdagochtend niet op in. Zowel Van Sande als zijn medebeklaagde Frank P. (64) werden veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel. Wanneer ze zich de komende vijf jaar strikt aan de opgelegde voorwaarden houden, moeten ze dus niet naar de gevangenis. Ook de uitgesproken geldboete van 3.000 werd voor beide mannen voor 1.800 euro met uitstel opgelegd.

“Therapie niet aan de orde”

In het vonnis verwees de rechtbank ook naar het psychiatrisch verslag van Van Sande, dat niet mals was voor de gevallen acteur. De gerechtspsychiater acht Van Sande “even gevaarlijk als een doorsnee pedofiel” en stelde dat psychotherapie in geen geval aan de orde is. “Niet elke misdadiger kan tot inzicht worden gebracht met enkele gesprekjes alleen”, luidde het ondermeer.

Van Sande ontkende in zijn verhoren dat hij een seksuele drang naar minderjarigen heeft, en stelde “dat hij door zijn druggebruik betrokken raakte in die chatgroepen waar die rotzooi werd verspreid”. De rechtbank verklaarde hem wel schuldig aan het bezitten, verspreiden en maken van kinderporno. “Van Sande heeft totaal geen schuldinzicht en wijst te gemakkelijk naar zijn drugsverslaving”, klonk het in het vonnis. “Hij heeft een minimaliserende houding en is een reëel en ernstig gevaar voor het minderjarige meisje dat hij fotografeerde.”

Contactverbod

Volgens de rechtbank bestaat er geen twijfel over dat Van Sande wel degelijk zelf kinderpornografisch materiaal maakte in zijn badkamer en legde hem een contactverbod op met zijn jonge slachtoffer. “Wij zijn tevreden, in de mate dat dat in dergelijke zaken mogelijk is", reageerde Iris Exelmans, de advocate van de familie van het meisje. “Het signaal van de rechtbank is duidelijk én het contactverbod werd uitgesproken. Dat was een belangrijk element voor ons, want Van Sande zelf wilde opnieuw contact met haar.”

Tijdens de behandeling van de zaak, eind juni, gooide Van Sande zijn eigen ruiten in toen hij stelde dat hij opnieuw contact wilde mijn zijn minderjarige slachtoffer. “Ik heb haar toch niets misdaad?”, klonk het. “Dégoutant”, klonk het toen bij de advocaten van de verdediging. “Dat is net zijn probleem: tot op vandaag heeft hij nog altijd geen schuldinzicht, ook al wist hij maar al te goed dat hij fout bezig was. Hij schreef naar zijn pedo-vriendjes in de chatroom dat hij eerst nog het gezicht van de foto moest knippen”, klonk het.

Van Sande en Kris P. moeten zich de komende jaren psychiatrisch of psychologisch laten behandelen voor hun seksueel afwijkende interesses. Ze zijn ook voor vijf jaar uit hun burgerrechten ontzet en mogen in geen geval in contact komen met minderjarigen. Van Sande moet ook duizenden euro’s schadevergoeding betalen aan zijn jonge slachtoffer en haar familie.