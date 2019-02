Guy Van Sande hoopt op nieuwe carrière: “Maar wie gaat mij een kans geven?” Frederik Velghe

26 februari 2019

Op een datum voor z'n proces is het nog wachten, maar dat weerhoudt Guy Van Sande (55) er niet van om z'n leven nu al een nieuw elan te geven. Guy schreef de laatste maanden zes albums bij elkaar, en daar zou hij graag mee op tournee willen. "Onmogelijk", stelt muziekbaas Bob Savenberg gedecideerd in Dag Allemaal.

Dat hij zich binnenkort moet verantwoorden voor de strafrechter voor z’n betrokkenheid bij een kinderporno-dossier, dat is al even geweten. “Maar wanneer dat zal zijn? Ik weet het echt niet”, zegt Guy Van Sande. “Ik lees dat soort zaken meestal eerst in de krant voordat ik het van m’n advocaat hoor. Tja.”

Het valt meteen op wanneer we hem spreken: Guy bijt niet meer van zich af. Hij blijft er eerder gelaten bij. En toch kijkt hij uit naar de dag dat hij de draad van z’n leven weer zal kunnen opnemen. En sinds kort is er zelfs meer duidelijkheid over de richting die hij wil uitgaan. “Ik heb het afgelopen jaar 65 nummers geschreven”, zegt Guy. “Die heb ik nu zelf uitgebracht op iTunes en ­Spotify, als zes albums. En ik vind ze allemaal heel goed.”

Vertelt je muziek het verhaal van jouw tumultueuze jaren?

Nee, helemaal autobiografisch is het niet. Of toch niet rechtstreeks. Ik schrijf over de mens, in ’t algemeen. En de liefdesnummers zijn aan m’n vrouw Nathalie gericht. Maar meer hoef je er niet achter te zoeken.

Vijfenzestig nummers op een jaar tijd, dat hebben niet veel artiesten jou voorgedaan.

En het zijn allemaal originele teksten, hé. Tweehonderd bladzijden poëzie, als ik alles uitschrijf. Laat ons zeggen dat ik me hiermee heb kunnen uitleven. En de weinige mensen die het al hoorden, zijn er compleet ondersteboven van.

Zou je ook graag met jouw songs op tournee gaan?

Ja, heel graag zelfs. Maar ja, iedereen kent mijn situatie. Wie gaat mij een kans geven? (laat een stilte vallen) Ach, ik nodig mensen uit om te gaan luisteren, en zich misschien te laten verbazen. Al heb ik het wel heel rudimentair opgenomen, hé. In m’n eentje, met m’n gitaar, voor de computer. Maar ik ben er wel trots op. Dat mag ook al eens, hé. (lachje)

‘Geen goed idee’

Guy geeft het zelf al aan: wie in de Vlaamse muziekwereld gaat hem, met z’n verbrande naam, een kans geven? Bob Savenberg, ­directeur van het managementbureau dat onder meer de Romeo’s, Mathias Vergels en Lindsay begeleidt, is duidelijk: “Niemand. Geen enkele platenbaas gaat zich daaraan wagen.”

Ook niet als zou blijken dat z’n muziek je omverblaast?

Hm... ’t Is nochtans mijn stokpaardje als ik met artiesten praat: Alles begint bij het liedje. Maar zelfs al zou ik in dit geval van m’n sokken geblazen zijn, dan nog zou ik Guy de raad geven om z’n muziek op een andere manier aan de man te brengen.

Hoe dan?

Als ik hem was, gaf ik die songs niet in eigen naam uit. Geef die nummers aan een andere artiest, zodat die ermee aan de slag kan. Dat lijkt me de enige mogelijkheid die Guy heeft. De feiten waarvan hij wordt verdacht liggen allemaal zó gevoelig... Ik zou ook niet weten op welk podium we Guy zouden kunnen brengen. Op dit moment, met zijn status? Ik zou zeggen: ‘Geen goed idee, Guy’.