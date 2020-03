Guy Swinnen zet The Scabs on hold tot 2021: “Heeft het nog zin om door te gaan zonder Willy Willy?” BDB

07 maart 2020

08u29

Bron: NB 0 Showbizz Guy Swinnen (59) stopt z’n band The Scabs zeker tot 2021 in het vriesvak. Nadat gitarist Willy Willy vorig jaar overleed, volgden er geen nieuwe optredens meer. “Nu Willy er niet meer is, stel ik me steeds meer vragen. Heeft het nog zin om zonder hem door te gaan?”, vertelt Guy in Het Nieuwsblad.

Guy Swinnen staat dit jaar verschillende keren solo op het podium. Met zijn intieme ‘Origin’-tour gaat hij naar clubs, met de ‘Essential’-tour naar theaters, de Guy Swinnen Band doet een zomertournee én de concerten als Guy Swinnen & The Ladies - met onder meer Eline De Munck en Naomi Sijmons - blijven lopen. Shows met The Scabs ontbreken voorlopig op de agenda.

“Toen onze bassist Fons Sijmons in 2013 overleed, had ik het al moeilijk. Zonder hem waren The Scabs niet meer de goed geoliede machine van ‘Royalty in exile’ en ‘Jumping the tracks’", vertelt Guy in Het Nieuwsblad. “Dat Willy vorig jaar halfweg een akoestische tournee stierf, was emotioneel zwaar. Nu ook hij er niet meer is, stel ik me nog meer vragen. Heeft het nog zin om door te gaan? Goed, The Scabs blijft een grote naam, waardoor de gage tien keer hoger ligt dan die voor mijn Guy Swinnen Band. Meer kunnen verdienen is leuk, maar is dat dan alles? Onder mijn eigen naam is de artistieke vrijheid veel groter.”