Guy Ritchie kondigt nieuwe film aan en gaat voor oude succesformule

04 mei 2018

13u03 0 Showbizz Guy Ritchie kondigt met 'Toff Guys' een nieuwe gangsterfilm aan. Eentje in de stijl van zijn oude successen. Hij lijkt zijn lesje dus geleerd te hebben na enkele geflopte big budget-movies.

'Toff Guys' speelt zich af in Londen en gaat over een lokale gangsterbende. Ritchie schreef het scenario zelf en zal de film dus ook regisseren. Hij keert daarmee terug naar de stijl van oude successen als 'Lock, Stoch and Two Smoking Barrels' en 'Snatch', de films die zijn reputatie als filmmaker ook vestigden. De Brit lijkt hiermee te toe te geven dat hij de voorbije jaren misschien wel een foute weg was ingeslagen. Guy liet zich verleiden door het grote geld en maakte enkele Hollywoodfilms met een gigantisch budget. De 'Sherlock Holmes'-films leverden hem daarbij nog enigszins succes op, maar andere producties als 'The Man from U.NC.L.E.' en vooral 'King Arthur: Legend of the Sword' flopten genadeloos. De eerstvolgende film van Ritchie die in de zalen komt, een live action-versie van de Disneyprent 'Aladdin' is er ook nog eentje met een gigantisch budget, met alle risico's vandien. Maar daarna wordt het dus opnieuw een old school Guy Ritchie-film. En daar kunnen zijn fans alleen maar blij om zijn.