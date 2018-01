Guy Richie en Disney onder vuur nadat ze blanke figuranten donker schminken voor rollen in 'Aladdin' TC

Een Aziatische acteur reageert boos. "Het 'Blackface-fenomeen' keert terug in Hollywood." Maar Disney ontkent.

"We zitten opnieuw in het tijdperk van Al Jolson", klinkt het bij kritische stemmen. Al Jolson was de blanke acteur die in 1927 compleet zwart geschminkt een Afro-Amerikaans personage speelde in de film 'The Jazz Singer'. Hij was een exponent van het zogenaamde 'Blackface-fenomeen' dat in die jaren in zwang was. Zwarte acteurs werden in die periode immers niet toegelaten op filmsets en dus werden blanken geschminkt om zwarte personages te spelen . Praktijken die tegenwoordig ondenkbaar zijn, zou je vermoeden. Tot nu. Want volgens de Britse tabloid 'The Daily Mail' worden op de set van 'Aladdin', de live-action-versie van de Disneytekenfilm die momenteel gedraaid wordt door regisseur Guy Ritchie, honderden blanke acteurs, figuranten en stuntmannen gebruikt die donkerder geschminkt worden om zo Arabische of zwarte personages te kunnen vertolken. "Ongezien", zegt Kaushal Odedra, een Aziatische figurant die ook meewerkt aan de film. "Ik had verwacht dat er veel meer Aziatische of Afrikaanse acteurs een kans zouden krijgen om mee te kunnen spelen in deze film. Maar overal waar ik keek op de set zag ik geschminkte blanke acteurs. Ik voelde me echt gekwetst. Beledigd zelfs. Dit verhaal speelt zich af in het Midden-Oosten. Waarom dan blanke acteurs gebruiken om de inwoners te vertolken? Er zijn in Groot-Brittannië genoeg niet-blanke acteurs die wachten op een kans om mee te doen in een film."

"Wel diversiteit"

Bij Disney weerlegt men de beschuldigingen dat het overgrote deel van de figuranten geschminkte blanken zijn. "Wij hebben de meest diverse cast ooit samengesteld voor deze film", beweren ze daar. "Niet alleen in de hoofdcast, waarin onder andere Will Smith, Marwan Kenzari en Mena Massoud belangrijke rollen spelen. Maar ook bij de figuranten waar we mensen hebben van Indiase, Arabische, Afrikaanse, Mediterraanse en Aziatische afkomst. Het klopt wel dat we voor een paar technische rollen, waarbij expertise, veiligheid en ervaring een vereiste waren, soms beroep hebben gedaan op blanke vertolkers. Dan moest er inderdaad bijgeschminkt worden. Maar dat zijn dus een paar uitzonderingen." Hoe dan ook een vervelende zaak voor Disney. 'Van racisme beschuldigd worden is nooit goede promo voor je film", klinkt het in Hollywood. De prent komt in 2019 in de zalen.

De originele tekenfilm. De verfilming van de live-action-versie ligt nu onder vuur.