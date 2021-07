Guy Pieters maakte naam en faam in de internationale kunstwereld: "17 jaar lang weduwe gepaaid met de lekkerste pralines”

Showbizz Op bezoek bij de Verhulst­jes in Saint-Tro­pez: “Brigitte Bardot woont om de hoek, ik heb haar al horen niezen”

3 juli “Het is er belachelijk duur, maar ik voel me er gelukkig”. Gert Verhulst (53) was kort en bondig toen hij dit voorjaar bekendmaakte dat hij in Saint-Tropez een tweede verblijf had gekocht. Tijdens ons bezoekje aan zijn villa is hij uitvoeriger: “Brigitte Bardot woont hier om de hoek, de geest van Louis de Funès is bijna tastbaar én ik kan ’s morgens te voet naar de bakker: ik kan hier heel oud worden, denk ik.”