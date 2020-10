Guus Meeuwis ontroerd op première van zijn eigen fonteinshow in de Efteling CD

09 oktober 2020

20u39 0 Showbizz Gisterenavond vond in de Efteling de première plaats van ‘Aquanura met een zachte G’. In deze 12 minuten durende fonteinshow zijn de grootste hits van Guus Meeuwis, waaronder ‘Het is een nacht’, te horen. Een uniek eerbetoon aan deze Nederlandse zanger die een kwarteeuw op het podium staat.

De Efteling besloot de Nederlandse zanger Guus Meeuwis voor zijn 25-jarig artiestenjubileum te eren met deze bijzondere show, die tot en met 15 november elke avond te zien is in het park. Hoewel op deze avond geen publiek te gast kon zijn, was het feestje er niet minder om. “Het was echt overweldigend”, aldus de zanger die trots en ontroerd was. “Ik was natuurlijk vooraf betrokken bij het ontwerp van deze show, maar om het nu in het echt te zien en te horen is geweldig, zo speciaal. Dat dit nu elke avond voor zoveel bezoekers te zien zal zijn is echt een hele eer.”

De nieuwe Aquanura-show draagt de titel ‘Aquanura, met een zachte G’, een verwijzing naar de succesvolle concertreeks ‘Groots met een zachte G’ van Guus Meeuwis. Eigenlijk zou hij dit jaar voor het 15de jaar op rij deze stadionconcerten geven. Ondanks dat het jaar 2020 voor zowel Guus als de Efteling heel anders verloopt dan gepland, zijn beiden erg blij dat deze bijzondere samenwerking toch door kan gaan.